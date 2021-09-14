Uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması ile Türkiye’ye gönderilen hava kompresörünün içinde gizlenmiş, 11 kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yabancı uyruklu D.G.R.R. isimli şüpheli tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin, uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiği tespit edildi.

KARGONUN MEDİKAL TEKSTİL FİRMASINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri, kargo şirketi ile temasa geçti.

Söz konusu hava kompresörünün Bağcılar'da bulunan kargo antreposunda tutulduğu belirlendi.

Kargonun alıcısının tespit edilmesi için gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi.

Bağcılar’da uyuşturucuda kargo yöntemi: Hava kompresöründen kokain çıktı VİDEO



KOMPRESÖR SÖKÜLDÜ

Elde edilen bilgilerin ardından, antrepoda narkotik köpeği Avcı'nın da katıldığı aramalar gerçekleştirildi.

Avcı’nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü.

Kompresörün içerisindeki özel olarak hazırlanmış gizli bölmede, 11 kilogram kokain ele geçirildi.

KİMYASAL MADDE VE MADENİ YAĞ İLE KAPLANDI

Ayrıca, arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için hava kompresörünün kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.