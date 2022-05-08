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    Bağcılar'da vurgun: Esnaf araçlarının içindeki malzemeler çalındı

    Sabaha karşı gittikleri mahallelerde, özellikle inşaat ve tesisat esnaflarının araçlarını soyan hırsızlar, iş malzemelerini çalıp araçlarına yükleyerek kayboldu.
    • 08.05.2022 - 12:01
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    Bağcılar'da vurgun: Esnaf araçlarının içindeki malzemeler çalındı

    6 Mayıs gecesi Bağcılar'ın birçok mahallesinde, inşaat ve tesisat esnaflarını hedef alan hırsız, büyük vurgun yaptı.

    Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı.

    DHA'nın haberine göre, daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.

    "Ben anahtarla kolay açamıyorum, iki dakikada açıp malzemeleri çalıyor"

    Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Biz inşaat işleri yapıyoruz, bu aracımıza malzemelerimizi bırakıyoruz. Sabah kalktığımızda aracımızın kapısı açıktı. Güvenlik kameralarını inceleyince malzemelerimizin çalınmış olduğunu gördük. Ben anahtarla o kadar kolay açamıyorum. İki dakika sürmüyor, adam tornavidayı sokup kilidi açıyor sonra arka kapıyı açıp tüm malzemelerimizi çalıyor.

    Bağcılar da vurgun: Esnaf araçlarının içindeki malzemeler çalındı #1

    "20 bin lira masrafımız var"

    Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" şeklinde konuştu.

    Bağcılar da vurgun: Esnaf araçlarının içindeki malzemeler çalındı #2


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