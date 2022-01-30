Seyir halinde yanmaya başlayan cip sürücüsü aracı akaryakıt istasyonu önünde durdurdu. Yangın paniğe neden olurken, facia oluşmadan söndürüldü.

Saat 22.45 sıralarında İstanbul Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte yangın çıktı.

06 CCR 387 plakalı cip Maslak Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü de çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti.

Sürücünün cipini durduğu yer de akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.

İSTASYON ÇALIŞANLARI HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı.

Bağcılar'da yanan cip, akaryakıt istasyonu önüne park etti VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi. Yürekleri ağza getiren yangın anlarını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.









