Bağcılar'da yaşlı adamın kafasına kolonya döken sanık hakkında karar

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken sanık hakkında açılan dava, şikayetçi olunmaması nedeniyle düştü.

İstanbul Bağcılar’da yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü.

Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen Osman K., gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu.

"Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Osman K.’nın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Bağcılar’da İhsan Ö.’nün (53) başına zorla kolonya döküp maske takan ve o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medyada paylaşan Osman K. hakkında açılan dava karara bağlandı.

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“MAHALLEDEN TANIRIM”

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. hazır bulundu.

Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını söyleyerek "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

“ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Müşteki İhsan Ö., ise "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim." şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme müştekinin şikayetçi olmadığına, atılı eylemin şikâyete tabi olduğuna ve şikâyet yokluğu olduğuna hükmederek davanın düşürülmesine karar verdi.