Bağcılar’da yolcular, taksi şoförü ile kavga etti

Bağcılar’da yolcular, taksi şoförü ile kavga etti

Bağcılar’a gitmek isteyen 2 yolcu, taksi şoförü tarafından Başakşehir’e getirildi. Taraflar arasında çıkan kavgada yolcular, olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da, taksi şoförleri ile müşteriler arasında yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi.

Önceki gün saat 01.15 sıralarında Bağcılar’a gitmek üzere taksiye binen M.N. ve M.A., Başakşehir’de Bahçelievler Mahallesi’ne götürülünce tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

M.N. ve M.A., kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bağcılar yerine Başakşehir’e götürdü, kavga çıktı

DHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda M.N. ve M.A. isimli iki kişinin taksi ile Bağcılar'a gitmek istediğini, ancak taksi şoförünün yolcuları Başakşehir'e götürdüğü, bu nedenle aralarında para nedeniyle tartışma yaşandığını tespit etti.

Öte yandan konuyla ilgili tarafların şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.