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    Bağcılar'da yolcularla tartışan taksici yakalandı

    "Kısa mesafe" gitmemek için kadın müşterilerini kollarından tutarak dışarı atan taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:39
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    Bağcılar'da yolcularla tartışan taksici yakalandı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 34 TFJ 67 plakalı taksinin sürücüsü, aracına aldığı 2 kadın müşteriyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle araçtan zorla indirmişti.

    Yaşananlar müşterilerden biri ise tarafından saniye saniye kayda alınmıştı.

    Ortaya çıkan görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi.

    ÇALIŞMA KARTI İPTAL OLDU

    Ekipler, ilk olarak taksi sürücüsünün kimliğini tespit etti.

    Şahsın çalışma kartı iptal edilirken, aracı da bağlandı.

    MAĞDUR YOLCU: HEPSİ NEREYE GİDECEĞİMİZİ SORUYOR

    Olayla ilgili konuşan müşterilerden Şilan Gürbey, hava soğuk olduğu için taksi kullanmak istediklerini ancak geçen taksilerin sürücülerinin nereye gideceklerini sorduktan sonra kendilerini almadığını anlattı. Bindikleri takside de sürücünün kaba davranışlar sergilediğini belirten Gürbey, şoförün kendilerini trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında indirmek istediğini, inmedikleri için de ağır küfürlere maruz kaldıklarını öne sürdü.

    Şilan Gürbey, sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını, ayrıca yasal işlem de başlatacaklarını söyledi.

    Bağcılar'da kısa mesafe tartışması

    Bağcılar da yolcularla tartışan taksici yakalandı #1

    Bağcılar da yolcularla tartışan taksici yakalandı #2

    Bağcılar da yolcularla tartışan taksici yakalandı #3


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