İHA

Güpegündüz, onlarca kişinin arasında yapılan hırsızlığın yeni adresi İstanbul’un ilçesi…

M.G. isimli kadın, bir hastanenin kafeteryasında oturuyordu.

Bir anlık dalgınlığından faydalandı

Bu sırada arka masadaki şahıs, kadının dalgınlığından yararlanarak yanındaki poşeti çaldı ve kayıplara karıştı.

Poşetin içinde bulunan cüzdanda ise 4 bin 900 lira olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Yakalandı

Yapılan çalışmalarda, kafeteryada bulunan güvenlik kameraları detaylıca incelendi.

İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.K. isimli hırsız, ilçedeki bir ikamette çaldığı poşet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Serbest kaldı

Şahsın yapılan sorgulamasında “hırsızlık” suçundan hakkında aranma kaydı olduğu tespit edildi,

“Açıktan hırsızlık” suçundan hakkında işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.