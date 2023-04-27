Bağcılar’daki bir kafeteryada oturan kadının cüzdanı çalındı Bir hastanenin kafeteryasında oturan hırsız, yan masada oturan kadının poşet içerisinde bulunan cüzdanını çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yakalanan şahıs, serbest bırakıldı.

İHA Güpegündüz, onlarca kişinin arasında yapılan hırsızlığın yeni adresi İstanbul’un Bağcılar ilçesi… M.G. isimli kadın, bir hastanenin kafeteryasında oturuyordu. Bir anlık dalgınlığından faydalandı Bu sırada arka masadaki şahıs, kadının dalgınlığından yararlanarak yanındaki poşeti çaldı ve kayıplara karıştı. Poşetin içinde bulunan cüzdanda ise 4 bin 900 lira para olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Yakalandı Yapılan çalışmalarda, kafeteryada bulunan güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.K. isimli hırsız, ilçedeki bir ikamette çaldığı poşet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Serbest kaldı Şahsın yapılan sorgulamasında “hırsızlık” suçundan hakkında aranma kaydı olduğu tespit edildi, “Açıktan hırsızlık” suçundan hakkında işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.