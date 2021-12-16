Bağcılar'daki çatı tadilatı vatandaşları korkuttu

Kısa süre önce etkili olan lodos nedeniyle hasar gören okulun spor salonunda önlem alınmadan yapılan çatı tadilatı yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir çok noktada binaların çatısı uçmuştu.

Bağcılar'da bulunan bir ilkokulun kapalı spor salonunun çatısı da lodos nedeniyle zarar görmüştü.

EĞİMLİ ÇATIDA TADİLAT YAPILDI

Geçtiğimiz gün çatısı uçan çatıda tadilat başlatıldı. Ancak çatıda yapılan çalışma yürekleri ağza getirdi. İşçiler metrelerce yükseklikte bulunan eğimli çatıda hiç bir güvenlik önlemi almadan saatlerce çalıştı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Zaman zaman çatının uç noktalarına da inen çalışanlar çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saatler süren çalışma şans eseri bir kaza yaşanmadan son buldu.

Önlem alınmadan yapılan çalışma vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.