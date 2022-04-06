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    Bağcılar'daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü

    4 yıl önce aracını bıraktığı yerde çatıdan düşen parçalarla hasarla karşılaşan esnaf, aynı noktada aynı durumu yaşadı. Esnaf, "Burası benim sonum olacak." dedi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 09:53
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    Bağcılar'daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü

    İstanbul'daki şiddetli rüzgarlar, Bağcılar'daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çatıların uçmasına neden oldu.

    3 Nisan Pazar günü saat 16.30 sıralarında kısa süreyle etkisini gösteren şiddetli rüzgarların ardından çatıdan büyük bir parça koptu.

    Kopan parça, park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü.

    ÇATININ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE UÇMA ANI KAMERADA

    Olayda yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu. Aynı binadan 4 yıl önce uçan çatının aynı esnafın 3 aracının üzerine düştüğü öğrenildi. Çatının otomobillerin üzerine uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

     

    "BURASI HERHALDE BENİM SONUM OLACAK"

    Araçlarının üzerine 4 yıl arayla 2 kez çatının uçtuğu esnaf Ahmet Taşkıran, çatının iyi tamir edilmediği için tekrar uçtuğunu belirtti. Taşkıran, "Burada çalışıyordum, bir anda rüzgâr esti. Bu yukarısı da daha önce uçtuğundan dolayı aklıma geldi döndüm baktım. Çatı üzerime doğru geliyor. Ben içeriye doğru kaçtım. 4 sene önce uçtuğu zaman burada 3 arabanın üzerine düştü. Mal sahibi gitti belediyeden parayı aldı, çatıyı tekrardan yaptı. Ama iyi yapamamışlar, ufak bir rüzgârda yine üzerimize geldi. Burası herhalde benim sonum olacak. Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak." diye konuştu.

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #1

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #2

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #3

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #4

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #5

    Bağcılar daki esnafın aracı, 4 yıl arayla aynı çatının enkazıyla zarar gördü #6


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