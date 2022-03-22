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    Bağcılar'daki hırsız, mankenin üstündekileri çaldı

    Cansız mankenin üzerinden gözüne kestirdiği ceketi çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 09:35
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    Bağcılar'daki hırsız, mankenin üstündekileri çaldı

    İstanbul Bağcılar'da akşam saatlerinde bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden biri, hırsızın radarına girdi.

    Ceketi gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti.

    Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bağcılar daki hırsız, mankenin üstündekileri çaldı #1

    Bağcılar daki hırsız, mankenin üstündekileri çaldı #2

    Bağcılar daki hırsız, mankenin üstündekileri çaldı #3


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