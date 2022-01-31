Euro
15.1054
0.11%
Dolar
13.5202
0.01%
Altın
777.6260
0.01%
Borsa
1983
0.00%
Bitcoin
505.440
-2.27%
BTXN Coin
32.95
2.32%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Bağcılar'daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı

    Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bağcılar'daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı

     

    29 Ocak Cumartesi günü İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde hastaneden dönen Büşra Nur Aktaş, 3 sağlık çalışanı arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüdü.

    O sırada Aktaş'ın arkasına bir kişi yaklaştı.

    MONTUNUN CEBİNDEN ÇALDI

    4 kişilik arkadaş grubunu bir süre yakın mesafeden takip eden şüpheli Büşra Nur Aktaş'ın montunun cebindeki telefonu çekip aldıktan sonra hemen yolun karşısına geçti.

    KAMERALAR İNCELENDİ

    Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Bağcılar daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı #1

    Bağcılar daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı #2

    Bağcılar daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı #3


    Görüş Bildir