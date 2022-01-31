Bağcılar'daki kadının cebinden, yürürken telefonu çalındı

Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyen kadının arkasından yaklaşan bir kişi montunun cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

29 Ocak Cumartesi günü İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde hastaneden dönen Büşra Nur Aktaş, 3 sağlık çalışanı arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüdü.

O sırada Aktaş'ın arkasına bir kişi yaklaştı.

MONTUNUN CEBİNDEN ÇALDI

4 kişilik arkadaş grubunu bir süre yakın mesafeden takip eden şüpheli Büşra Nur Aktaş'ın montunun cebindeki telefonu çekip aldıktan sonra hemen yolun karşısına geçti.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kafeye girdikten sonra cebinde telefonun olmadığını fark eden Aktaş, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyince hırsızlığı fark etti. Aktaş görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.









