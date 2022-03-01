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    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu

    Metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu. Yol kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi
    • DHA
    • 01.03.2022 - 11:50
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    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu

    Saat 10.30 sıralarında İstanbul Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu.

    Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.

    Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi.

    YOL BAKIM EKİPLERİ İNCELİYOR

    Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi. İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.

    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu #1


    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu #2

    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu #3

    Bağcılar’daki metro inşaatının yanında bulunan yolda göçük oluştu #4


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