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    Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücü yakalandı

    Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran kadın sürücüye 9 bin 321 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.
    • 21.04.2022 - 10:44
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    Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücü yakalandı

    İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ünlü Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerledi.

    O anlar ise arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.

    Sürücüsü kadın çıktı

    DHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

    Bağdat Caddesi nde drift yapan sürücü yakalandı #1

    9 bin lira ceza kesildi

    Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

    Sürücü Buse C.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

    Kadıköy'de trafik magandasının manevraları kamerada VİDEO

    Bağdat Caddesi nde drift yapan sürücü yakalandı #2

    Bağdat Caddesi nde drift yapan sürücü yakalandı #3

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    Bağdat Caddesi nde drift yapan sürücü yakalandı #5


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