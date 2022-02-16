Bahçelievler’de aracın önünü kesip, saldırdılar

Bir sürücü, aracıyla sokakta durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı. Yaklaşık 11 kişi yumruk ve tekmeyle araca saldırırken, dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

İstanbul Bahçelievler’de seyir halinde olan bir kişi, aracıyla durduğu sırada husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı.

Bir saldırgan aracın kapısını açmak isterken içlerinden biri de tekmeyle kapıya vurdu.

BİR ANDA ÇOĞALDILAR

Gruptaki kişilerin sayısı bir anda arttı.

Saldırganlardan bazıları otomobile tekme ve yumruklarla saldırırken, gruptakilerden yaşlı bir kişi de sopayla araca vurdu.

GAZA BASARAK KURTULDU

Şahıslardan biriyse atlayıp, aracın önünü kesmek istedi.

Sürücü, 11 kişinin saldırısından gaza basarak kurtuldu.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler’de önünü kestikleri araca saldırdılar VİDEO