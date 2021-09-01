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    Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı

    Çalıştığı kuyumcuya ikiz kardeşi ile gelen Serdar E., kasadaki değeri 2 milyonu geçen altınları çaldı. Serdar E.’nin hırsızlık anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 16:26
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    Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcuda çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkandaki kasadan 4 buçuk kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu.

    Serdar E. çantayı doldururken, ikiz kardeşi Guru E. dışarıda gözcülük yaptı.

    Şahıslar, çantayı doldurduktan sonra hızla olay yerinden ayrıldı.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye kuyumcuda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Serdar E.’nin altınları çantaya doldurduğu anlar yer aldı. Soyulduğunu anlayan dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı #1

    MANİSA’DA YAKALANDI

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışmalar kapsamında Serdar E.’nin Manisa’ya gittiğini tespit etti.

    Serdar E., altınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Değeri 2 milyonu geçen altınların sahibine teslim edileceği belirlenirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı #2

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