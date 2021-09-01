Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı

Bahçelievler’de, çalıştığı kuyumcuda milyonluk soygun yaptı

Çalıştığı kuyumcuya ikiz kardeşi ile gelen Serdar E., kasadaki değeri 2 milyonu geçen altınları çaldı. Serdar E.’nin hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcuda çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkandaki kasadan 4 buçuk kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu.

Serdar E. çantayı doldururken, ikiz kardeşi Guru E. dışarıda gözcülük yaptı.

Şahıslar, çantayı doldurduktan sonra hızla olay yerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye kuyumcuda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Serdar E.’nin altınları çantaya doldurduğu anlar yer aldı. Soyulduğunu anlayan dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

MANİSA’DA YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışmalar kapsamında Serdar E.’nin Manisa’ya gittiğini tespit etti.

Serdar E., altınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Değeri 2 milyonu geçen altınların sahibine teslim edileceği belirlenirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.