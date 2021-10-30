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    Bahçelievler'de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı

    Kahvehane işleten Halil İbrahimoğlu'nu güpegündüz onlarca kişinin gözleri önünde öldüren Mahmut Celal K. yakalandı. Olay anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 10:41
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    Bahçelievler'de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi olan Halil İbrahimoğlu, silahllı saldırıya uğradı.

    SOKAK ORTASINDA CİNAYET

    Köşe başında bekleyen Halil İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan saldırgan, onlarca kişinin gözleri önünde kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere düşen Halil İbrahimoğlu'nun başına gelen saldırgan birkaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

    Bahçelievler'de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı VİDEO

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada bir iş yerinin güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde siyah giyimli olan saldırganın İbrahimoğlu'na arkadan yaklaştığı ve ateş ettiği görüldü. Polis olay yerinden yaptığı aramada 4 adet boş kovan buldu.

    Bahçelievler de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu belirledi. Şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut Celal K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.

    "GÖRÜNCE SİLAHIMI ÇEKTİM"

    Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Halil İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha öncede bu nedenle tartıştıklarını iddia etti. Celal K. ifadesinde "Yolda onu görünce anlık bir karar vererek bir anda silahımı çektim. Ona doğru ateş ettim." dedi

    TUTUKLANDI

    .Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mahmut Celal K. adliyeye çıkarıldı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bahçelievler de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı #2

    Bahçelievler de cinayet: Kurşun yağdırıp kaçtı #3

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