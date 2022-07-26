Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.

Tehlikeli köpek ırkı sorunu can yakmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, oyun oynamak için parka giden 1 yaşındaki Uğur Akbul'a pitbull saldırdı.

Akşam saatlerinde iki kişi tarafından ağızlıksız ve tasmasız parka getirilen pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından Akbulut'a gönderildi.

Bacağından ısırılan çocuk güçlükle kurtarıldı

Küçük çocuk, köpek saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

Acı içinde bağırmaya başlayan Akbulut'un sesini duyar çevredekiler olay yerine koştu ve köpekten güçlükle kurtardı.

Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştırılırken ihbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"Köpeği üstüme saldılar"

Hastaneden taburcu olan ve evde tedavisi süren 11 yaşındaki Akbulut, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Akbulut, "Parkta oyun oynuyordum. Köpeği üstüme saldılar. 3-4 kişilerdi. Yanlarında pitbull vardı. Bacağımı ısırdı. Ağızlık falan yoktu. Çevredekiler kurtardı. Annem geldi." diye konuştu.

Bahçelievler'de çocuk parkında pitbull saldırısı VİDEO



"Başka ailelerin bunu yaşamasını istemiyoruz"

Baba Adnan Akbulut, "Sahipli bir köpek. Bizi çağırdılar. Ambulans geldi. Başka ailelerin bunu yaşamasını istemiyoruz. Pitbullun ağzında ağızlık yok ve çocuk parkına o şekilde girmişler." dedi .

"Olayla ilgisi olan kim varsa yakalanmasını istiyoruz"

Dayısı Hasan Mizaoğlu, "Orada 'köpekler giremez' diye uyarı tabelası olduğu halde ağızlıksız, üstelik pitbull buraya nasıl girebiliyor. Olayla ilgisi olan kim varsa yakalanmasını istiyoruz. Başka canların yanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Parka gelenler de zaman zaman parkta pitbull gördüklerini ve tedirgin olduklarını söyledi.

























