Petrol
96.32
2.83%
Euro
19.1125
1.38%
Dolar
18.535
0.24%
Altın
1.05
0.67%
Borsa
4513
0.00%
Bitcoin
329.405
-1.52%
BTXN Coin
8.15
-9.74%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bahçelievler'de eşini kıskançlık sebebiyle bıçakla öldüren adam adliyede

    Sokak ortasında kıskançlık sebebiyle eşini defalarca bıçaklayarak tutuklu yargılanan zanlının duruşması görüldü.
    • 11.11.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de eşini kıskançlık sebebiyle bıçakla öldüren adam adliyede

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanide Demirci, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kıskançlık sebebiyle defalarca bıçaklandı.

    Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti.

    Olay sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin duruşması görüldü.

    Zanlı mahkemeye getirildi

    Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Satı Demirci, bulunduğu cezaevinden getirilirken öldürülen kadının ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

    Bahçelievler'de kadın cinayeti VİDEO

    "Ben plan yapmadım"

    Mehmet Satı Demirci savunmasında, "Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. Avm'ye gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi." dedi.

    Demirci, "Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğuma görmeye gittim. Çocuğumu göremedim. Eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama eşimi kastla öldürmedim. Ben plan yapmadım." dedi.

    Öldürülen kadının kardeşi İzzet Osmanoğlu ise ifadesinde, "Ablamın telefonuyla ilgili özel bir durumu olmadı.Onu aldattığına dair de bir husus yoktur." diye konuştu.

    Duruşma ertelendi

    DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanık Mehmet Satı Demirci'nin cezai ehliyet olup olmadığının öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Bahçelievler de eşini kıskançlık sebebiyle bıçakla öldüren adam adliyede #1


    Muş'ta karla mücadele başladı
    Gündem

    Muş'ta karla mücadele başladı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi
    Eğitim

    MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi

    Görüş Bildir