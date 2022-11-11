Bahçelievler'de eşini kıskançlık sebebiyle bıçakla öldüren adam adliyede

Sokak ortasında kıskançlık sebebiyle eşini defalarca bıçaklayarak tutuklu yargılanan zanlının duruşması görüldü.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanide Demirci, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kıskançlık sebebiyle defalarca bıçaklandı.

Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin duruşması görüldü.

Zanlı mahkemeye getirildi

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Satı Demirci, bulunduğu cezaevinden getirilirken öldürülen kadının ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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"Ben plan yapmadım"

Mehmet Satı Demirci savunmasında, "Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. Avm'ye gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi." dedi.

Demirci, "Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğuma görmeye gittim. Çocuğumu göremedim. Eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama eşimi kastla öldürmedim. Ben plan yapmadım." dedi.

Öldürülen kadının kardeşi İzzet Osmanoğlu ise ifadesinde, "Ablamın telefonuyla ilgili özel bir durumu olmadı.Onu aldattığına dair de bir husus yoktur." diye konuştu.

Duruşma ertelendi

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanık Mehmet Satı Demirci'nin cezai ehliyet olup olmadığının öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.