Bahçelievler’de eşini öldüren sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet istendi

2 çocuk annesi Hanife Demirci’yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakkında, ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

İstanbul Bahçelievler’de, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci’yi (31), 11 Kasım 2021'de sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34) hakkında, "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci’nin olay günü kaldığı otelden sabah 07.00 sıralarında ayrıldığı, tanınmamak için arkadaşından araba alarak olay yerine gittiği ve eşinin evden çıkmasını beklediği, eşinin kendini fark etmemesi için arka koltuğa geçtiği anlatıldı.

ÖLÜMCÜL 21 BIÇAK DARBESİ VURDU

Olay günü Hanife Demirci, kızını okula bıraktıktan sonra eve tek başına yürürken Satı Mehmet Demirci’nin, eşini takip etmeye başladığı ve bir süre takip ettikten sonra olay yerine gelindiği sırada suç aleti bıçakla ilk önce boğazına hamle yaptığı, ardından vücudunun farklı bölgelerine ölümcül 21 bıçak darbesi vurduğu iddianamede yer aldı.

"BIRAK O BENİ ALDATTI, HAZMEDEMEDİM DEDİ"

İddianamede tanık olarak ifade veren bir kişinin ifadesinde, "Evimin camından bağırış sesleri üzerine tanımadığım bir adamın, bir kadını büyük ekmek bıçağıyla göğsüne birçok kez vurduğunu gördüm. Evimin giriş kat olması nedeniyle yardım için hemen olay yerine gittim. Şüpheli elindeki bıçağı atıp, kaçmaya çalıştı. Şüpheli kaçmasın diye kolundan tuttum. Şüpheli 'Bırak o beni aldattı, hazmedemedim' dedi." ifadelerini kullandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Satı Mehmet Demirci’nin, olaydan bir gün önce tanınmasın diye arkadaşının arabasını aldığı, otelden çıkarken cep telefonunu otel odasındaki mini dolabın arkasına sakladığı, olay sabahı erkenden olay yerine gelip aracın içinde gizlenmesinin olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği iddianamede anlatıldı.

Satı Mehmet Demirci hakkında, "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianame kabul edildi. Satı Mehmet Demirci’nin, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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