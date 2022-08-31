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    Bahçelievler'de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı

    3 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin peşini bırakmayan şahıs, genç kadının yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı.
    • 31.08.2022 - 15:36
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    Bahçelievler'de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Melek Bezaroğlu, bir dönem aşk yaşadığı 39 yaşındaki Mustafa K.'dan 3 yıl önce ayrıldı.

    Geçen zaman rağmen eski sevgilisinden kurtulamayan genç kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

    Eski sevgilisinin tutuklanmasını istedi

    Videoda, eski sevgilisinin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.

    Öte yandan 1 ay cezaevinde yatan şahıs hakkında 4 davanın olduğunu belirten Bezaroğlu, eski sevgilisinin tutuklanmasını istedi.

    Gözaltına alındı

    Videodaki açıklamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kısa sürede yakalanan Mustafa K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Adliyedeki işlemleri sürüyor

    Şüphelinin, genç kadının şikayeti üzerine daha önce de gözaltına alındığı ancak adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

    DHA'nın aktarımına göre; adliyeye sevk edilen Mustafa K.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

    Bahçelievler de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı #1


    Bahçelievler de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı #2


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