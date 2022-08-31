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- Bahçelievler'de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Bahçelievler'de eski sevgilisini tehdit eden şahıs gözaltına alındı
- 31.08.2022 - 15:36
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Melek Bezaroğlu, bir dönem aşk yaşadığı 39 yaşındaki Mustafa K.'dan 3 yıl önce ayrıldı.
Geçen zaman rağmen eski sevgilisinden kurtulamayan genç kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Eski sevgilisinin tutuklanmasını istedi
Videoda, eski sevgilisinin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.
Öte yandan 1 ay cezaevinde yatan şahıs hakkında 4 davanın olduğunu belirten Bezaroğlu, eski sevgilisinin tutuklanmasını istedi.
Gözaltına alındı
Videodaki açıklamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kısa sürede yakalanan Mustafa K. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Adliyedeki işlemleri sürüyor
Şüphelinin, genç kadının şikayeti üzerine daha önce de gözaltına alındığı ancak adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
DHA'nın aktarımına göre; adliyeye sevk edilen Mustafa K.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.