Fırınlarda yapılan gramaj, fiyat ve hijyen denetimleri kapsamında, ekmeğin gramajlarını düşürenlere yönelik tutanak tutuldu.

İstanbul'daki bazı fırınlarda ekmek fiyatlarının değişiklik göstermesi üzerine Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimleri yapıldı.

230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken bazı fırınlarda daha düşük gramajlı ekmeklerin tüketiciye sunulduğu ortaya çıktı.

Ekmeklerin gramajını 230 gramdan daha az tutan fırınlara ekipler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmek üzere tespit tutanağı tuttu.

“OLMASI GEREKEN GRAMAJ 230 GRAMDIR”

Denetimlerde yer alan Gıda Mühendisi, "Olması gereken 230 gramdır. 205 gram, 190 gram gelen ekmekleri tespit ettik. Bu yüzden işlem uyguluyoruz.” dedi.

Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı ViDEO

“HİJYEN KONUSUNDA FENA DEĞİLİZ”

Denetimlerin öğle saatlerine kadar devam edeceğini ifade eden Zabıta Komiseri Ali Püskül ise, “Yaklaşık bir haftadır gündüz yaptığımız denetimler devam ediyor. Gramaja, fiyata ve hijyene bakıyoruz. Bölgemizde durum iyi ama uymayan birkaç yer var. Hijyen konusunda da fena değiliz." diye konuştu.