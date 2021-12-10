Euro
15.7103
0.73%
Dolar
13.9185
0.95%
Altın
791.91
0.59%
Borsa
2.016
-0.74%
Bitcoin
701.956
1.62%
BTXN Coin
43.71
3.67%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı

    Fırınlarda yapılan gramaj, fiyat ve hijyen denetimleri kapsamında, ekmeğin gramajlarını düşürenlere yönelik tutanak tutuldu.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı

    İstanbul'daki bazı fırınlarda ekmek fiyatlarının değişiklik göstermesi üzerine Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti.

    Sabahın ilk saatlerinde ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimleri yapıldı.

    230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken bazı fırınlarda daha düşük gramajlı ekmeklerin tüketiciye sunulduğu ortaya çıktı.

    Ekmeklerin gramajını 230 gramdan daha az tutan fırınlara ekipler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmek üzere tespit tutanağı tuttu.

    “OLMASI GEREKEN GRAMAJ 230 GRAMDIR”

    Denetimlerde yer alan Gıda Mühendisi, "Olması gereken 230 gramdır. 205 gram, 190 gram gelen ekmekleri tespit ettik. Bu yüzden işlem uyguluyoruz.” dedi.

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı ViDEO

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı #1

    “HİJYEN KONUSUNDA FENA DEĞİLİZ”

    Denetimlerin öğle saatlerine kadar devam edeceğini ifade eden Zabıta Komiseri Ali Püskül ise, “Yaklaşık bir haftadır gündüz yaptığımız denetimler devam ediyor. Gramaja, fiyata ve hijyene bakıyoruz. Bölgemizde durum iyi ama uymayan birkaç yer var. Hijyen konusunda da fena değiliz." diye konuştu.

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı #2

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı #3

    Bahçelievler’de, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir