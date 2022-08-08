Koruma kararı olmasına rağmen zorla girdiği evde genç kızı vuran saplantılısı, kendi canına da kıymak istedi. Hayati tehlikesi süren genç kızın teyzesi ise “Bu adam niye tutuklanmadı?” diye sordu.

İstanbul’da yaşayan Beyza Doğan’ın Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine dün saat 18.30 sıralarında gelen saplantılı Selim Tekin, zorla içeri girdi.

Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesinden ateş etti.

“Kardeşimi kurtarın”

Tekin, daha sonra kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

O esnada evde bulunan Beyza Doğan'ın kardeşi “Kardeşimi kurtarın” diye bağırdı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Beyza Doğan ve Selim Tekin’in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bahçelievler’de genç kız saplantılısı tarafından vuruldu VİDEO



“Sözde koruma kararı vardı”

DHA'nın haberine göre Beyza Doğan ve ailesinin, Selim Tekin için koruma kararı aldığı öğrenildi.

Beyza Doğan'ın teyzesi Zerife Doğan duruma isyan ederek, “Anne ve babası şikayetçi olmuştu. 2 yıldır bu dava sürüyor. Defalarca savcılığa mahkemeye çıkıldı. Bütün deliller vardı ama hiçbir şey yapmadılar. Sürekli tehdit ediyordu. Ablam sürekli kapıyı kilitliyordu. Ekmek almaya kızı gidiyor tam içeri gireceği esnada ayağını koyup kapının kapanmasını engelliyor. Silahla aileyi tehdit ediyor. Kız kaçıp bağırıyor 'Ablamı kurtarın' diye. Komşuyu gönderin bir şey yapmayacağım diyerek kızı banyoya götürüyor. Sözde koruma kararı vardı. Hayatını mahvettiler.” şeklinde konuştu.

“O kızı defalarca kaçırdı, bu adam niye tutuklanmadı?”

“Koruma kararı sınırsızdı ve eylülde mahkemesi vardı.” diyen teyze, şöyle devam etti:

“O kızı defalarca kaçırdı. Annesi, babası defalarca gidip şikayetçi oldu. 13 yaşında 16 yaşına kadar bunları yaşadı. 'Ben ayrılırsam, beni öldürecek' bile dedi. Sürekli anlattı ama onu kimse duymadı. Ben ya da başkası olsa anlarım ama o daha çocuktu. Bu adam niye tutuklanmadı? Kızı kaçırdı 3-4 defa. Polis benim ablama bağırıyordu evrak istedi diye. Bu şekilde olur mu? Koruma kararı aldılar. 1 ay içerisinde geldi kızı vurdu.”





“35 tane şikayet dosyam var”

Baba Cuma Doğan da, “Bu adam bir buçuk yıl önce Instagram’dan benim kızımla konuşmaya başlamış. Telefonu kızıma uzaktan eğitim için almıştım. Kızım da Instagram’ı yüklemiş ve bu şahısla görüşmüş. Şahıs önceleri ona abi kardeş şeklinde yaklaşmış daha sonra bunu sevgiliye çevirmiş. Kızıma kötü sözler yazmış. Kız kabul etmiyordu. Bu kez tehditler başladı. Kızı Bağcılar Meydanı'na çağırdı ve orada kaçırdı. Benim şu anda adliyede bu şahıs hakkında 35 şikayet dosyam var. Kızımı beş kere kaçırdı. Olay olmadan önce benim evime gelip tekmeyle saldırdı, kapımı tekmeledi. Daha sonra ben savcıya gittim şikayette bulundum, savcı koruma kararı çıkardı. Durum bundan ibaret. Kızım şu an yoğun bakımda, o şahsın da ne olduğunu bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bari 1 ay hapse atsaydınız”

Cuma Doğan, dün yaşananlarla ilgili ise “Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı. O şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım ‘yapma’ diye yalvarıyorken önce 'seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor.” dedi.