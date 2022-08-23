Bahçelievler'de gürültü yapan gençleri uyaran şahıs, başından vuruldu

Gece yarısı evinin önünde oturup ses yapan 4 kişilik grubu uyaran 2 çocuk babası Temel Arslan, 17 yaşındaki S.Y. tarafından başından vurularak öldürüldü.

İstanbul’da, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 21 Ağustos 02.30 sıralarında, 2 çocuk babası Temel Arslan’ın (38) eşi N.A., penceresinin önüne toplanıp uzun süre gürültü yapan 4 kişilik grubu uyardı.

N.A.’ya aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam edince, devreye bu kez Temel Arslan girdi. N.A. ile grubu uyarmak için dışarı çıkan Temel Arslan, bir genç tarafından yanlarında silah olduğunu söylenerek tehdit edildi.

DHA’nın haberine göre; kavganın ardından Temel Arslan evine doğru gitti. Oradan uzaklaşan gençler bir arka sokağa doğru gitti.

Taraflar arasında silahlı kavga çıktı

Temel Arslan eline aldığı silahla sokakta grubu aramaya başladı. Sokağın başında karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Temel Arslan, eşinin gözleri önünde başından vuruldu. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi N.A. feryat ederek yardım istedi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

Kamera görüntüleri incelendi

Polis, olay yerinde yaptığı araştırmada bir tabanca ve kovan buldu. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları araştırmada, grup içinden Temel Arslan’a ateş eden kişinin S.Y. (17) olduğunu saptadı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan’a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.’yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.

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“Merdivenlerde oturup gece saat 02.00’ye kadar sohbet ediyorlar”

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir kişi, "Önce sözlü münakaşalar yapılmış, yarım saat sonra münakaşanın devamı gerçekleşmiş. O esnada gençlerden biri silah gösterip tehditkar konuştu. Sonrasında vefat eden kişi evine gitti, silah almaya gittiğini düşünen gençler kaçtı. Elinde silahla evinden çıkan kişi gençleri aramaya başladı. 2-3 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Gençler merdivenlerde oturup gece saat 02.00’ye kadar sohbet ediyorlar ama o saatte olmayacak şeyler. Vefat eden kişinin eşi gençleri uyarınca bunların zoruna gidiyor, olay o şekilde başlıyor." diye konuştu.

“Bir uyarıyla olay bu duruma geldi”

Temel Arslan’la aynı apartmanda oturan komşusu da, "Sevilen bir insandı. Ama bunlardan çok rahatsızız. Sadece bunlar değil başkaları da var. Devamlı geliyorlar, camına vuruyorlar. Kaç defa polise şikayette bulundu. Bir uyarıyla olay bu duruma geldi. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.