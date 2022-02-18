Bahçelievler'de hırsızlar kabusu oldu

Muzaffer Toyic'in evine 3 kere girmeye çalışan hırsızlar, bu sefer de daha önce camını kırdığı aracının 28 bin 500 liralık gösterge ekranını çaldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Hare Sokak'ta oturan Muzaffer Toyic'in evine 3 kere girmeye çalışan hırsızlar, bu sefer de 3 defa camını kırdıkları otomobilin 28 bin 500 liralık gösterge ekranını çaldı.

Otomobilin alarmının devreye girmesiyle de 2 defa hırsızlıkları teşebbüste kaldı. Toyic'in iddiasına göre, hırsızların komşusunun da evine girip, 11 bin lira çaldı.

Sokakta 1 sene içinde çok fazla hırsızlık yaşandığını ileri süren Toyic, yetkililerden yardım istedi.

"1 SENEDE 3 KERE ARABAMA 3 KERE EVİME GİRDİLER"

Muzaffer Toyic, "Yaklaşık bir senedir 3 kere arabamıza girdiler. 3 kere de evimize girdiler. 6 ay önce arabamıza girdiklerinde sol taraftan camı kırıp, içeri girip, hayalet ekranı söküp aldılar. Kişisel eşyalarımı da çaldılar. O zaman alarm taktırmamıştım. Alarm taktırınca tekrar geldiler, sağ camı patlattılar. Geçen cumartesi günü de tekrardan sol camı patlattılar. Hayalet ekran o zaman 28 bin 500 liraydı, camla birlikte toplam 40-50 bin liraya yakın zarar verdi aracıma. Alarmı taktırınca camları patlattılar onları kasko yaptı. Camı patlatıyorlar alarm ötünce kaçıyorlar" dedi.

"EŞİM ÇIĞLIK ATINCA KAÇTILAR"

Muzaffer Toyic "1 kişi buradan atlıyor, 2 kişi burada bekliyor. Atlayan kişi kapıyı açıyor, gelip evi gözetliyor. 2'si gelip kapıyı zorluyor. Eşim çıkıyor yabancı birisi olduğunu fark edince, çığlığı basıyor. Eşim çığlık atınca hırsızlar kaçıyor. Kaçarken silahını tutarak kaçıyor. 21.00 sularında oluyor bu. Bu 3. girişleri, gelip zorluyorlar ama bir şey çalamıyorlar. Komşular olarak herkes ayaklandı." diye konuştu.

"KIZIM KORKUSUNDAN BİZİM YANIMIZDA UYUYOR"

Özlem Toyic ise "Akşam 21.00 sıralarında, evde oturuyordum. Kapıdan ses gelince kalktım geldim. Baktım kapının önünde bir karartı. Ben kapıyı açsam direkt içeri dalacaklar. Ben öyle görünce çığlığı bastım. Onlar kaçmışlar o sırada. Kızım korkusundan kaç gecedir aramızda uyuyor." dedi.

































