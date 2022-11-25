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    Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi

    Henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki grubun kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • 25.11.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 11:04
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    Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi

    İstanbul’un Bahçelievleri ilçesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yeri önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerindeki bir lokantanın sandalyelerini alıp, birbirine saldırdı.

    Çevredekiler de korku yaşadı

    Elinde sopa olan gençlerin kavgası sırasında çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı.

    Kavgayı ayırmak için çevredeki esnaflar araya girdi.

    Ortalığın karıştığı anlar

    İHA'nın haberine göre gençlerin bölgeden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

    Ortalığın karıştığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi ViDEO

    Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi #1


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