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Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi

Bahçelievler’de iki grup birbirine girdi

Henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki grubun kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.