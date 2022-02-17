Bahçelievler'de işçilerle inşaat sahipleri arasında kavga

Paralarını alamadıklarını iddia ederek duruma tepki gösteren işçiler, inşaat sahipleriyle birbirine girdi. Demir sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında, paralarını alamadıklarını ileri süren işçilerle ustalar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma üzerine bölgeye inşaat sahipleri geldi.

SOPALI SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Taraflar sözlü tartışmanın ardından kavgaya tutuşarak birbirlerine demir sopalarla saldırmaya başladı; bazıları da silahla ateş açtı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada, 2'si silahla 3'ü demir sopalarla olmak üzere 5 kişi yaralandı. İnşaat sahibine ait hafif ticari araç ile lüks bir otomobile kurşunlar isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri bazı şüphelileri gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.