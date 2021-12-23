Bahçelievler'de istismar sanığı dedeye 30 yıl hapis

Torununa 8 yıl boyunca istismarda bulunarak hamile kalmasına sebep olan Durmuş O.'nun cezası belli oldu. Sapık dedenin torunlarını lunaparka göndermeme tehdidiyle istismar ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 73 yaşındaki Durmuş O, 16 yaşındaki torunu D.O.'ya 8 yaşından beri cinsel istismarda bulundu.

D.O.,15 Ocak 2021 günü karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede ise 32 haftalık gebe olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"LUNAPARKA GİDEBİLMEK İÇİN ONU YAPMAMIZI İSTERDİ"

İlk olayın kendisi 8 yaşındayken yaşandığını dile getiren D.O. "Kuzenim ile lunaparka gitmek istedik. Dedem 'o şeyi yaparsanız götürürüm' dedi. Kuzenimin üzerine çıkarak cinsel davranışlarda bulundu. Bana da dokundu. Ben istemeyince sinirlenerek gitti. Akşam vakitlerinde beni çağırırdı. Bazı günler o evde kalırdım.

"AİLEMLE TEHDİT ETTİ"

Babaannem olduğu günlerde o uyuduğunda kapıyı kapatıp yapardı. Anneme ve babama söylemekle tehdit edip 'annene söylerim, babana söylerim, öğrendikleri zaman evden kovulursun' diyerek zorluyordu. Bu olaylar neticesinde doğum yaptım. Şikayetçiyim" demişti.

35 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Durmuş O. ise susma hakkını kullandı. Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurdan doğan bebeğin biyolojik babasının yüzde 99,99 dede Durmuş O. olduğu tespit edildi.

Durmuş O. hakkında hazırlanan iddianamede '12 yaşından küçük mağdura karşı cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALI"

Geçtiğimiz günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü.

Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, D.O.'nun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"BANA İFTİRA ATIYORLAR"

Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

30 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İKİNCİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Ayrıca Durmuş O. hakkında diğer torunu olan K.O.'ya (18) 5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi. 'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.