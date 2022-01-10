Cadde üzerine park ettiği otomobiline binmek üzere olan bir kadın, manevra yapan beton kamyonu ile aracı arasında sıkıştı. Kamyon sürücüsü, vatandaşların müdahalesi ile kazanın farkına vardı.

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde, iddiaya göre cadde üzerinde bulunan fırından alışveriş yapan bir kadın, içinde çocuğunun bulunduğu aracına binmek istedi.

Bu sırada sokaktan caddeye girmek isteyen bir beton kamyonunun sürücüsü, manevra yaptığı sırada kadını fark etmedi.

Kadın, kendi aracıyla beton kamyonunun arasında sıkışarak ezildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının ezildiğini gören vatandaşlar, bağırarak kamyon sürücüsünü durdurdu. Çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kamyonun altından çıkarılan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler’de kadın, beton kamyonunun altında kaldı ViDEO

ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadının arabanın içindeki çocuğu ise araç içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Kamyon sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“KADINI KAMYONUN ALTINDA GÖRDÜM”

Olay anında iş yerinde temizlik yaptığını sesleri duyarak dışarı çıktığında kadını kamyonun altında gördüğünü belirten Mahigül Koçak, “Ben içerideydim, bir anda çığlıkları duydum. Hemen geldim kadını kamyonun altında gördüm. Çevreden vatandaşlar bağırıyordu aracı geriye çek diye. Biraz geri aldı aracını şoför. Kadın kendisi ayağını çekmeye çalışıyordu. O an biz de ne yapacağız bilemedik, hemen telefona sarıldık. Kamyon burada sokağın içerisinden dönüyordu, sanırım hızlıydı. Kadın da aracını burada ikinci sıraya park etmişti. Arabaya binerken oluyor olay. Kadın kendisindeydi, ağlıyordu ayağım gitti diye. Kamyon sürücüsünü de gözaltına aldılar. O da ağlıyordu kendisinde değildi.” dedi.