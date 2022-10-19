D-100'de ambulansa yol vermeyen kamyonet şoförü, sağlık çalışanları tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün öğlen saatlerinde kamyonet sürücüsü, Bahçelievler D -100 karayolunda tepki çeken görüntülere sebep oldu.

Bahçelievler yönünden, durumu acil olduğu ileri sürülen bir bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yetiştirilmeye çalışıldığı ambulansa, 34 LS 5574 plakalı kamyonetin şoförü yol vermedi.

Ambulansa yol vermedi

Ambulans sürücüsünün siren ve korna çalmasına rağmen kamyonet, en sol şeritteki ambulansın önünden ayrılmadı.

Yaşanan olay kaydedildi

O anlar, sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler'de kamyonet sürücüsü ambulansa yol vermedi VİDEO



Sürücü uzun süre yol vermedi

DHA'nın haberine göre, sağlık çalışanları yaptıkları paylaşımda, kamyonet sürücünün uzun süre yol vermediğini ifade etti.