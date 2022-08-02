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    Bahçelievler'de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü

    İçi yolcu doluyken kapısı açık halde ilerleyen minibüste adeta kapı görevi gören bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağızlara getirdi.
    • 02.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:33
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    Bahçelievler'de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü

    Son zamanlarda kapısı açık bir şekilde seyahat eden minibüslerin sık sık haberlere konu olduğunu görülürken İstanbul'dan bir görüntü daha geldi.

    Bahçelievler'deki Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan görüntü yürekli ağza getirdi.

    Minibüsün kapısına tutunarak yolculuk yaptı

    İçi yolcu dolu olan minibüs, kapısı açık ilerledi. Minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden kişinin görüntüsü izleyenleri korkuttu.

    Adate kapı görevi gördü

    İHA'nın haberine göre; vatandaşın adeta kapıya kendini siper ederek ilerlemesi, inenlere müsaade etmesi ve ardından tekrar kapının önünde tutunarak tehlikeli yolculuk yapması izleyenleri hayrete düşürdü.

    Bahçelievler'de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü

    Bahçelievler de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü #1

    Bahçelievler de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü #2

    Bahçelievler de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü #3

    Bahçelievler de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü #4


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