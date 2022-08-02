İçi yolcu doluyken kapısı açık halde ilerleyen minibüste adeta kapı görevi gören bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağızlara getirdi.

Son zamanlarda kapısı açık bir şekilde seyahat eden minibüslerin sık sık haberlere konu olduğunu görülürken İstanbul'dan bir görüntü daha geldi.

Bahçelievler'deki Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan görüntü yürekli ağza getirdi.

Minibüsün kapısına tutunarak yolculuk yaptı



İçi yolcu dolu olan minibüs, kapısı açık ilerledi. Minibüsün kapı kısmına tutunarak yolculuk eden kişinin görüntüsü izleyenleri korkuttu.

Adate kapı görevi gördü

İHA'nın haberine göre; vatandaşın adeta kapıya kendini siper ederek ilerlemesi, inenlere müsaade etmesi ve ardından tekrar kapının önünde tutunarak tehlikeli yolculuk yapması izleyenleri hayrete düşürdü.

Bahçelievler'de kapısı açık giden minibüste kapı görevi gördü



