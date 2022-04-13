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    Bahçelievler'de kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti

    İki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişinin de hastanedeki tedavisine devam edildiği bildirildi.
    • DHA
    • 13.04.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:06
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    Bahçelievler'de kavgada yaralanan kişi, hayatını kaybetti

    İstanbul Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi'nde geçen pazar saat 23.00 sıralarında, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silah çekti.

    Silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Olayda silahla vurulan Azad Yarar ve Barış D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Azad Yarar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Barış D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    "Sabah duyduk ki hayatını kaybetmiş"

    Kavganın yaşandığı caddede esnaf olan Erol Dündar, "Gece 23.00 sıralarında bağırma sesleri duyduk. Yaklaşık 20- 30 genç toplanmış kavga ediyorlardı. O kavga esnasında bir anda silah sesi geldi. Silah sesinden 10 dakika sonra, gençlerden birinin ağır yaralandığını, sabah hayatını kaybettiğini duyduk. Bir genç de yaralı. Bu tarz kavgalar mahallemizde sürekli oluyor. Bizim istediğimiz bu kavgaların bir an önce sonlandırılması. Zamanında müdahale edilmesi. Kavganın neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Ölen kişi 26 ila 28 yaşları arasında." dedi.

    Polis ekiplerinin, kavgada silah kullanan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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