Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil sokak arasında seyir halindeyken iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir aracın üzerine dik bir şekilde asılı kaldı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta saat 03.30 sıralarında, seyir halinde olan araç sürücüsü Emrah Y. yönetimindeki otomobil park halindeki iki araca çarptı.

Bahçelievler'de kaza yapan araç havaya kalktı - Video



KAZA YAPAN OTOMOBİL HAVAYA KALKTI

Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda Emrah Y.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



