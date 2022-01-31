Euro
15.1030
0.10%
Dolar
13.5270
0.06%
Altın
777.3760
-0.03%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
506.964
-1.86%
BTXN Coin
33.48
4.82%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Bahçelievler'de kaza yapan araç havaya kalktı

    Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil sokak arasında seyir halindeyken iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir aracın üzerine dik bir şekilde asılı kaldı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 06:29
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 06:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler'de kaza yapan araç havaya kalktı

    Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta saat 03.30 sıralarında, seyir halinde olan araç sürücüsü Emrah Y. yönetimindeki otomobil park halindeki iki araca çarptı.

    Bahçelievler'de kaza yapan araç havaya kalktı - Video

    KAZA YAPAN OTOMOBİL HAVAYA KALKTI

    Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bahçelievler de kaza yapan araç havaya kalktı #1

    SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.'nin alkollü olduğu belirlendi.

    Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda Emrah Y.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bahçelievler de kaza yapan araç havaya kalktı #2

    Bahçelievler de kaza yapan araç havaya kalktı #3

    Bahçelievler de kaza yapan araç havaya kalktı #4


    Görüş Bildir