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    Bahçelievler'de kurşunlanan otomobil polisi alarma geçirdi

    İki grup arasında yaşanan çatışmada kullanılan otomobili kiralayan Mesut G. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:13
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    Bahçelievler'de kurşunlanan otomobil polisi alarma geçirdi

    İstanbul Bahçelievler'in Kocasinan Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bir çıkmaz sokakta kurşun yağmuruna tutulmuş park halindeki otomobili görenler, polise haber verdi.

    KURŞUN İZLERİNE RASTLANDI

    Polisi alarma geçiren otomobilin arka camının patladığı ve çok sayıda kurşun izinin olduğu görüldü.

    Kiralık olduğu tespit edilen otomobili kiralayan Mesut G. gözaltına alındı.

    OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

    Mesut G., arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bir grupla çatışmaya girdiklerini, kaçarken çıkmaz sokağa girdiklerini ve geri dönemeyecekleri için otomobili bırakıp yaya olarak kaçtıklarını söyledi.

    Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mesut G.'nin işlemleri sürerken, otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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