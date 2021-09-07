Bahçelievler'de, metro inşaatı okul yolunu daralttı

Ataköy-Olimpiyat metro hattının Kuyumcukent istasyonu inşaatı nedeniyle kendilerine küçük bir alan bırakılan öğrenci ve veliler, moto kuryelerin de aynı yolu kullanmasıyla zor durumda kaldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinin Yenibosna semtinde, 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan Ataköy-Olimpiyat metro hattının Kuyumcukent istasyon inşaatının bitmemesi, hem araç hem yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

İnşaat nedeniyle caddenin büyük bir kısmı trafiğe kapatıldı. Şantiyenin hemen yanında bulunan Altınyıldız İlkokulu da yanı başındaki istasyon inşaatı nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kaldı.

YAYALARA UFAK BİR YOL BIRAKILDI

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla bölgede veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Fakat okula giriş ve çıkışlarda okula girmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler, metro inşaatı nedeniyle kapatılan caddede, kendilerine bırakılan ufak bir yaya yolundan geçmek zorunda bırakıldı.

ÇOCUKLARIN YOLUNA MOTO KURYELER ÇIKTI

Dar bir kaldırımda yürüyerek okula ulaşmaya çalışan çocukların yoluna bir de sipariş yetiştirmeye çalışan moto kuryeler çıktı.

Veliler ve öğrenciler, kendileri için ayrılan dar yolda bir yandan da moto kuryelere karşı dikkatli olmak zorunda kaldı. Yaşanan duruma isyan eden veliler, konuya acil çözüm getirilmesini istedi.

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“MOTOSİKLETLER İNSANLARA ÇARPACAK”

Suzan Öztürk isimli bir veli, moto kuryeler nedeniyle kendilerinin dahi kaldırımda yürümekte zorluk çektiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yol daraltılmış durumda 15 dakikadır biz buradayız biz bile geçemiyoruz buradan çok rahatsız olduk. Motosikletler insanlara çarpacak, buradan geçilir mi? Okul yönetiminin bunu çözmesi lazımdı.”

“SANKİ ONLARIN YOLU BURASI”

Kaldırımın çocuklar için çok büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten Altay Hamza ise,”Kurye motorları sık sık geçiyor buradan ben gelirken gördüm çocuk arabasıyla yürürken korna çalıp yol verin diyor kaldırımda. Sanki onların yolu burası. Çok tehlikeli bir yer yanında biz olmasak büyük bir tehlike. Biz müdür beyle konuştuk buraya Büyükşehir Belediyesi bakıyormuş, yazı yazacağız buranın çözülmesi lazım.” sözlerini kaydetti.

“ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLURSA BUNUN SORUMLULUĞUNU KİM ALACAK”

Gamze Adıgüzel isimli bir vatandaş ise, kaldırımın çok dar olduğunu belirterek, “Geçen motorlardan çok endişeliyiz. Burası çok dar burada çocuklara bir şey olsa bunun sorumluluğunu kim alacak. Mutlaka bir çözüm bulunması lazım.” ifadelerini kullandı.