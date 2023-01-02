Akşam saatlerinde seyir halinde olan minibüs şoförüyle motosikletli kurye arasında başlayan yol verme tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Moto kurye ile diğer sürücüler arasında sık sık yol verme kavgası yaşanıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir minibüs kavgaya karıştı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Motosikletli kurye ile yol verme üzerine tartışan minibüs şoförü, bir süre sonra aracını sağa çekti.

Taraflar arasında tansiyonun yükselmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

O anlar kamerada

Şoför ve kurye birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olayı gören çevredekiler müdahale ederek öfkeli sürücüleri ayırmaya çalıştı.

Minibüs içindeki bir yolcu, kavgayı cep telefonuyla kaydetti.

Bahçelievler'de minibüs şoförüyle kuryenin kavgası kamerada VİDEO



Şikayetçi oldular

DHA'nın aktarımına göre; şoför ve kurye, olay yerine gelen polis ekiplerine, birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.







