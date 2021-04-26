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    Bahçelievler’de motosiklet minibüsün altına girdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, park halindeki minibüsün altına girdi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 10:15
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    Bahçelievler’de motosiklet minibüsün altına girdi

    Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi Can Sokak'ta seyreden Ahmet Karataş, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Motosiklet duramayınca park halindeki minibüsün altına girdi. Karataş kaza sonucu ağır yaralandı. Yanında bulunan bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    VATANDAŞLAR ÇIKARDI

    Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Vatandaşlar, yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

    Bahçelievler’de motosiklet minibüsün altına girdi #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Sürücü Ahmet Karataş’ ın hayati tehlikesinin sürerken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Bahçelievler’de motosikletli minibüsün altına girdi VİDEO

    Bahçelievler’de motosiklet minibüsün altına girdi #2

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