Bahçelievler’de motosiklet minibüsün altına girdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, park halindeki minibüsün altına girdi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi sürüyor.

Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi Can Sokak'ta seyreden Ahmet Karataş, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet duramayınca park halindeki minibüsün altına girdi. Karataş kaza sonucu ağır yaralandı. Yanında bulunan bir kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

VATANDAŞLAR ÇIKARDI

Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Vatandaşlar, yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ahmet Karataş’ ın hayati tehlikesinin sürerken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bahçelievler’de motosikletli minibüsün altına girdi VİDEO