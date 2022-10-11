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    Bahçelievler'de motosiklete binen genç adam silahlı saldırıya uğradı

    Kocasinan Mahallesi'nde berberden çıkan Emrullah Tapu, silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.
    • 11.10.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:23
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    Bahçelievler'de motosiklete binen genç adam silahlı saldırıya uğradı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi'ndeki 22 yaşındaki Emrullah Tapu berberden çıktı.

    Tapu, motosikletine bineceği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Genç adam, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri Emrullah Tapu'yu ambulansla hastaneye götürdü. Tapu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bahçelievler de motosiklete binen genç adam silahlı saldırıya uğradı #1

    "Bilincini kaybetmek üzereydi"

    Saldırıyı gören çevredeki esnaf, "Direkt ona sıktılar. Silahın kıvılcımlarını gördüm. Ben de gittim. Ambulans istiyordu. Bilincini kaybetmek üzereydi. İsmi Emrullah, daha önce bu mahallede oturuyordu" dedi.

    "Vedalar sessiz olur"

    DHA'nın haberine göre, Tapu'un kullandığı motosikletin üzerinde 'vedalar sessiz olur' yazması dikkat çekti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bahçelievler de motosiklete binen genç adam silahlı saldırıya uğradı #2

    Bahçelievler de motosiklete binen genç adam silahlı saldırıya uğradı #3


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