Bahçelievler'de müzikhole koronavirüs baskını: 48 bin 566 lira ceza yazıldı

Koronavirüs tedbirlerine uymayan bir eğlence mekanında yapılan aramalar neticesinde birçok kişinin kısıtlama tedbirlerine uymadan mekanda eğlendiği tespit edildi.

Bahçelievler’de İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan tedbirleri denetlemek için çalışmalar yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edildi.

DENETİMLER YAPILDI

Müzikhol olarak faaliyet gösteren mekanda denetimler yapıldı.

Denetimlerde 14 kişinin koronavirüss tedbirlerine uymayarak mekanda bulunduğu ifade edildi.

Her bir kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 48 bin 566 TL idari para cezası verildi.

FAALİYETİNE SON VERİLDİ

Müzikholde bulunan her eğlence merkezinin faaliyetine son verildi.

İşyeri sahibi polis merkezine götürüldü.