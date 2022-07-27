Bahçelievler'de ölü doğdu dediğini bebeğini çöpe atan kadın tutuklandı

İstanbul'da evinin banyosunda doğum yapan V.S.K. isimli kadın, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.S.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde V.S.K. isimli kadın, 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde evinin banyosunda doğum yaptı.

Bebeği çöpe attı

V.S.K, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı. Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen cesedi bulamadı.

Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U'nun evinde rızası dışında birlikte olduğunu öne sürdü.

Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde, ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre polis, O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Saldırı" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. V.S.K. ise sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan V.S.K.'nin ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor.











