İki grup arasında çıkan kavgada darbedilmek istenen şahıslar, taksiyle kaçmaya çalışırken, restoran çalışanlarından bir kişi taksinin arkasından ateş açtı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir restorana gelen şahıslar alkol kullanmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde restoranda çalışanlar ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, restorandan çıkarak olay yerinden ayrılmak için bir taksiye bindi.

MÜŞTERİLERİ TAKSİDEN İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ancak restoran çalışanları da taksinin yanına gelerek kapıları açıp şahısları aşağıya indirmeye çalıştı. Ancak taksi şoförü hemen aracını hareket ettirerek olay yerinden ayrıldı.

RESTORAN ÇALIŞANLARI ATEŞ AÇTI

Ancak çalışanlardan bir giden taksinin ardından ateş açtı. Şans eseri kurşunlar araca isabet etmedi.

Bahçelievler'de restoran çalışanları ve müşteriler arasında kavga VİDEO

