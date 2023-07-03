Bahçelievler'de sevgili dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü Sevgilisi T.E ile evinde tartışmaya başlayan Güler Gökgöz kurşuna dizildi. Talihsiz kadın 2 çocuğunun önünde canice katledildi.

DHA

Bahçelievler'de 1 Temmuz Cumartesi Günü 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede dehşet yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Güler Gökgöz Kurban Bayramı’nın 4. gününde evinde otururken sevgilisi T.E. kapıyı çaldı.

Gökgöz, T.E.’nin ısrarlı şekilde kapıyı çalmasının ardından kapıyı açtı. T.E. eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Çocukların yanında ateş etti

Tartışmanın büyümesiyle T.E. yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözü önünde Güler Gökgöz'e ateş ederek evden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olay anında can verdi

Ekipler Güler Gökgöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otogarda yakalandı

Bahçelievler Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri T.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, aynı gün T.E.’yi Üsküdar Harem Otogarı'nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.