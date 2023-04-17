DHA

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Korku dolu anların adresi Bahçelievler oldu.

Bir iş yerine dakikalarca süren düzenlendi.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, karşılık verdi.

Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Yaralanan olmadı

Yapılan sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti.

47 boş kovan bulundu

Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada; defalarca ateş açtılar #1
Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada; defalarca ateş açtılar #2
Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada; defalarca ateş açtılar #3
Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada; defalarca ateş açtılar #4
Bahçelievler'de silahlı saldırı kamerada; defalarca ateş açtılar #5