DHA
İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Korku dolu anların adresi Bahçelievler oldu.
Bir iş yerine dakikalarca süren silahlı saldırı düzenlendi.
Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, karşılık verdi.
Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
Yaralanan olmadı
Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti.
47 boş kovan bulundu
Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi.
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.