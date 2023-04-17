Bahçelievler'de silahlı saldırı! 47 boş kovan bulundu Kentte gece saatlerinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken saldırı onları kameralara yansıdı.

DHA İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Korku dolu anların adresi Bahçelievler oldu. Bir iş yerine dakikalarca süren silahlı saldırı düzenlendi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, şüphelilerin saldırısı esnasında olay yerinde bulunan bir polis memuru, karşılık verdi. Polisle çatışan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralanan olmadı Yapılan saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken kurşunlar sokakta bulunan bazı iş yerlerine isabet etti. 47 boş kovan bulundu Sokakta 47 boş kovan bulunduğu kaydedildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.