Bahçelievler'de sokaktaki araçların lastiğini kesti

Alkollü olduğu söylenilen şahıs, 20'ye yakın aracın lastiklerini bıçakla kesip kaçarken, durumu gören araba sahiplerine maddi zarar verdi.

İstanbul Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı alkollü bir kişi, sokakta park halinde bulunan araçların lastiklerini bıçakla kesmeye başladı.

20 ARACIN LASTİKLERİ KESTİ

Yaklaşık 20’ye yakın aracın lastiğini kesen şahıs, daha sonra sokaktan kaçtı.

Sabah işe gitmek için sokağa inen vatandaşlar araçlarının lastiklerinin kesildiğini görünce ise büyük bir şok yaşadı.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Vatandaşlar ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda inceleme yaptıktan sonra sokakta bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

"DİĞER SOKAKLARDA DA AYNISINI YAPMIŞLAR"

Sokakta bulunan neredeyse bütün araçların lastiklerinin kesildiğini belirten Şakir Kara, "18-20'ye yakın aracın lastiğini kesmişler. Sabah kalktığımızda hepsi patlaktı. Tabi bu durumda polise haber verdik. Sokağa gelen polisler inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttular. Bir savcı arkadaşın lastiklerini de kesmişler. Tek bu sokak değil, bir arka sokakta da aynısını yapmışlar. Polis arkadaşla bütün kamera kayıtlarına baktık. Olayın peşindeyiz gereken neyse yapacağız dediler. Biz de gidip ifade verip tutanaklarımızı aldık. Biri gitti bin liraya lastik almak zorunda kaldı" diye konuştu.

"LASTİKLER TAMİR EDİLEMEDİĞİ İÇİN YENİSİ ALACAĞIZ"

Şüphelinin kendi araçlarının sadece bir lastiğini kestiğini belirten Cezmi Tanış "Sabah işe gitmek için kalktığımızda lastiklerin inik olduğunu gördük. Arkadaşlar karakola haber verdi. En az 10 tane araç var. Herhalde bize iyi davrandılar bir tanesini kesmişler. Lastikler tamir edilmiyor yenisini alacağız mecburen" dedi.