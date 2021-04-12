Euro
9.7321
0.3%
Dolar
8.1634
0.11%
Altın
457.24
-0.02%
Borsa
1.386
-0.51%
Bitcoin
491.543
-0.01%
EXEN Coin
23.54
1.81%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Bahçelievler’de taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı

    Birbirlerine taş, bıçak ve sopalarla saldıran şahısları ayıramayan polis ekipleri, havaya ateş açtı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bahçelievler’de taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, şahıslar birbirlerine taş, sopa, bıçak ve silah ile saldırdı.

    Dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu oldukları söylenilen şahıslar arasındaki kavganın sebebi henüz belirlenemedi.

    KAMERALARA YANSIDI

    Meydan savaşını andıran o görüntüler, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    İki grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla acımadan dakikalarca vurdu.

    POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

    Kamera görüntülerinde, grubun birbirlerine saldırdığı ve polis ekiplerinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

    Bahçelievler’de taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı VİDEO

    Bahçelievler’de taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı #1

    Bahçelievler’de taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir