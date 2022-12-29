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    Bahçelievler'de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı

    Makas atarak trafikte dehşet saçan şahıs 4 araçta hasar oluştururken 3 kişiyi yaraladı. Şüpheli sürücü polis aracının üzerine çıkarak durabildi.
    • 29.12.2022 - 14:00
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    Bahçelievler'de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akılalmaz kazada ortalık savaş alanına döndü.

    Öğle saatlerinde makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, aynı istikamete giden bir araca  çarptı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ardından, sivil polis aracına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, polis aracının üzerine çıktı.

    4 araçta hasar oluşurken 3 kişi yaralandı

    Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, makas atan otomobilde 1 kişi, polis aracında da 2 kişi olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı.

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazada hafif yaranan vatandaşlar tedbir amaçlı olay yerine gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı.

    Trafik normale döndü

    Kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikameti yaklaşık bir saat trafik tek şeritten sağlandı.

    DHA'nın haberine göre, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #2

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #3

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #4

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #5

    Bahçelievler de trafikte makas atan sürücü 3 otomobile çarptı #6


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