Bahçelievler'de yabancı uyruklu kadını öldüren adam parçalara bölerek buzdolabına koydu Maddi nedenlerden dolayı birlikte yaşadığı kadınla tartışan adam, yabancı uyruklu kadını parçalara bölüp buzdolabına koyduktan kısa bir süre sonra yakalandı.

İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sabaha karşı kan donduran bir olay yaşandı.

Rıza Beler ve Umıda Tulyaganova çiftinin aralarında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık olduğu bilgisine ulaşıldı.

4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan çift sabaha karşı tartışmaya başladı.

Beler, taş ile Tulyaganova’yı öldürüp parçalara ayırdı.

Öldürüp buzdolabına koydu

Daha sonra kestiği parçaları çöp poşetine koyarak buzdolabına koydu.

Şüpheli gözaltına alındı

Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve gelen ekipleri buzdolabında poşetlerini görünce Beler’i gözaltına aldı.

Şüpheli emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

"Hiç böyle bir şey yapacak adama benzemiyordu"

Esnaf Osman Topaloğlu şu şekilde konuştu:

Burada iş yerimiz var. Yanında yabancı uyruklu bir bayanla beraber sürekli buradan geçiyordu. Geçerken selam verirdi. Gayet durgun bir adamdı. Bir ay önce servise gitmiştim evine.



Hiç böyle bir şey yapacak adama benzemiyordu. Daha önce kavgalarını duymadık. Hatta markete giderken el ele tutuşarak giderlerdi. Yalnız yaşıyorlardı. Çocuk falan yoktu.

"Sevgili olduklarını duydum"

Aynı apartmanda yaşayan Hafize Gürbüz ise şöyle dedi: