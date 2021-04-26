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    Bahçelievler'de yakalanan suç makinesi serbest bırakıldı

    Bahçelievler'de, hakkında resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 16 ilde 54 arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:02
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    Bahçelievler'de yakalanan suç makinesi serbest bırakıldı

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde polis ekipleri, E.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheli hakkında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da, “'Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandırıcılık” suçlarından 2018- 2021 yılları arasında 54 arama kararı verildiği belirlendi.

    SERBEST KALDI

    E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

    Bahçelievler de yakalanan suç makinesi serbest bırakıldı #1

    Bahçelievler de yakalanan suç makinesi serbest bırakıldı #2

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