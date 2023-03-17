Bahçelievler'de yıkım sırasında çökme meydana geldi Yıkımına karar verilen binada çalışmalar yapılırken, yan binanın üzerine doğru çökmesiyle büyük panik yaşandı.

Türkiye'nin gündeminde deprem felaketleri yer almaya devam ediyor...

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt genelinde harekete geçildi.

Büyük İstanbul depremi senaryoları da bir kez daha gündem olmaya başladı.

Bu nedenle hasarlı ve güvenli olmayan binaların tespiti için çalışmalara başlandı. Sorun olduğu tespit edilen binalar boşaltılarak yıkıldı.

Riskli bina yıkıldı

Bunlardan biri de Avrupa Yakası'nda riskli olarak belirlenen Bahçelievler ilçesinde yaşandı.

Bölgede, yıkımına karar verilen bina için ekipler harekete geçti.

Yan binanın üzerine çöktü

Çalışmalar sırasında bina, yan binanın üzerine doğru çöktü.

Katlarında hasar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 kat hasar aldı

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi.

25 yıllık binanın 3 katının ağır hasar aldığı bilgisine ulaşılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.