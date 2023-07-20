Bahçelievler'de yolcu ve şoförün kavgası aracın dışına taşındı D-100 Karayolu mevkiinde taksi şoförünün araçtan inerek yol ortasında kavga ettiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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DHA

İstanbul'un ulaşım sorunu her geçen gün artıyor...

Yaşanan sorunlar megakentte vatandaşı canından bezdirdi.

Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Her geçen gün bir yeni olay yaşanırken bu kez de olayın adresi Bahçelievler oldu.

Taksi şoförü ve yolcu kavgası

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler İncirli D-100 Karayolu mevkiinde meydana geldi.

34 TBK 26 plakalı taksi içerisinde, taksi şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma yola taşındı

Tartışma sonrasında taksi şoförü aracı durdurarak yolcunun inmesini istedi.

Araçtan inen yolcu ve taksi şoförü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.