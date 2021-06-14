Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ezildi

Basın Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendikten sonra başka bir aracın altında ezilerek feci şekilde can verdi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde 06 DS 8728 plakalı otomobil sürücüsü, hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli'ye (55) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi.

OTOMOBİLİN ALTINDA EZİLDİ

Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen 34 BZ 2618 plakalı otomobilin altında ezildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Emsal Güli üzerinde yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

“BAKTIK Kİ ARAÇ ADAMA VURMUŞ”

Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın, ‘’İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi. Ben öyle bir şey görmedim ama sadece ben arabanın sesini duydum. Herhalde dedim arabalar birbirine vurdu. Sonradan olay yeri yanımızda olduğu için baktık ki araç adama vurmuş, gördüğümüz o kadar.’’ dedi.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik sıkışıklığı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken, kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.